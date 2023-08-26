Путин поздравил Абхазию и Южную Осетию с годовщиной независимости

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой президентов Абхазии и Южной Осетии — Аслана Бжанию и Алана Гаглоева — с 15-й годовщиной международного признания независимости республик. В поздравлениях Путин отметил, что страны добились значительных успехов в построении демократической государственности и национальной экономики.

Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю 15-й годовщины международного признания независимости республики Абхазия... За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики. Между нашими странами налажены отношения союзничества и стратегического партнёрства, — говорится в телеграмме.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне заявил, что ответственность за события в Южной Осетии в августе 2008 года лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Он подчеркнул, что именно грузинский лидер принимал решение о начале боевых действий. По мнению замглавы СБ РФ, Саакашвили в 2008 году был психически нестабилен и это сказалось на событиях военного конфликта.

Ранее Медведев заявил, что Абхазию и Южную Осетию возможно присоединить к России, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по Уставу ООН.