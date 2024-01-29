Путин пояснил, на что готовы пойти Москва и Минск ради интеграции Путин заявил о намерении Москвы и Минска сделать все для углубления интеграции

Фото: Павел Бедняков, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства

Повестка Высшего государственного совета Союзного государства свидетельствует о то, что Россия и Белоруссия готовы сделать все необходимое для углубления интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании. По его словам, оно встреча имеет принципиальное значение.

Это ярко свидетельствует о твердом намерении двух стран делать все необходимое для углубления взаимовыгодной и равноправной интеграции, — сказал глава российского государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения о желании Казахстана вступить в Союзное государство. По его словам, ему ничего не известно о таких намерениях. Тем временем он подчеркнул, что сегодня организация является флагманом Евразийского экономического союза, однако Астана не проявляет заинтересованности в присоединении.

До этого посол РФ в Минске Борис Грызлов сообщил, что в 2023 году России и Белоруссии удалось сменить парадигму своего экономического развития. От импортозамещения страны перешли к созданию совершенно новой экономики Союзного государства. По словам дипломата, задачи двух партнерских государств стали амбициознее, а горизонты сотрудничества неустанно расширялись.