Путин повысил зарплаты госслужащим за чин и ранг Путин подписал указ о повышении окладов у госслужащих за чин и ранг

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении должностных окладов за чин или ранг у государственных служащих. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, зарплаты повышены в том числе дипломатам.

Согласно тексту документа, оклады чрезвычайного посла и действительного государственного советника юстиции первого класса увеличены до 33,1 тысячи рублей (раньше было 30 167 рублей). Размер надбавки у атташе и юристов третьего класса составил 9,8 тысячи рублей. Зарплата секретарей государственной гражданской службы была повышена до 6,7 тысячи рублей.

Ранее Путин подписал указ о включении вице-премьера Татьяны Голиковой в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям. Также российский лидер указом исключил из совета депутата Госдумы Геннадия Семигина и зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Также российский президент подписал указ о назначении Сергея Щербакова новым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, он был опубликован на официальном сайте правовых актов. Документ вступил в силу с момента подписания.