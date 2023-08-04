Путин повысил призывной возраст Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Ранее срочную службу проходили мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В подпункте «а» пункта 1 статьи 22 слова «27 лет» заменить словами «30 лет»; в абзаце первом пункта 1 статьи 28 слова «27 лет» заменить словами «30 лет»; — говорится в документе.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее инициатива была поддержана Госдумой и Советом Федерации.

Первоначально предполагалось, что призывной возраст будет повышаться поэтапно, в течение двух лет. Однако законодатели решили отказаться от этой идеи. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что парламентарии взвесили все за и против и пришли к выводу, что «так будет проще».

Ранее Картаполов сообщил, что россияне, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не подпадут под действие новых норм о призывном возрасте. По его словам, эти граждане станут военнообязанными запаса. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе, отметил парламентарий.