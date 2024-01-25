Путин повысил президентские стипендии до 30 тысяч рублей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президентские стипендии в России повышены до 30 тысяч рублей, сообщил глава российского государства Владимир Путин на встрече в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. По его словам, решение приурочено к празднованию Дня студента.

В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей, — заявил Путин.

Ранее московских студентов поздравил с Татьяниным днем мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил молодежи, что она проживает прекрасную пору, и пожелал ей реализовать свои таланты в полной мере. Он также отметил, что Москва является столицей российского студенчества. В вузах и колледжах города в настоящий момент получают образование свыше 900 тысяч человек.

До этого в Роскачестве пояснили, что социальная стипендия в России не может быть меньше 809 рублей для студентов, получающих среднее специальное образование, и 2227 рублей для студентов, получающих высшее образование. В ведомстве напомнили, что размер выплаты устанавливает учебное заведение, исходя из имеющихся возможностей. При этом верхний предел не обозначен.