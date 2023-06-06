Путин повысил Украинца до вице-адмирала Путин повысил присвоил замкомандующего Северным флотом Украинцу звание вице-адмирала

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания вице-адмирала замкомандующего Северным флотом Дмитрию Украинцу, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме него, повышения в звании удостоились еще 15 военнослужащих российской армии.

Присвоить воинские звания: военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации: вице-адмирала Украинцу Дмитрию Георгиевичу, — говорится в указе.

Командующему Черноморским флотом Виктору Соколову и замглавкома Военно-морского флота Владимиру Катасонову было присвоено звание адмирала, а командующему ВВС России Сергею Дронову — звание генерал-полковника.

В феврале Путин подписал указ, согласно которому командующему Западным военным округом Евгению Никифорову, а также командующему Восточным военным округом Рустаму Мурадову присвоено звание генерал-полковника. Звание генерал-полковника также было присвоено начальнику Общевойсковой академии ВС РФ Александру Романчуку и первому заместителю начальника Военной Академии Генерального Штаба ВС РФ Олегу Макаревичу.