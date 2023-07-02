Путин поучаствует в саммите ШОС по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин примет участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на следующей неделе, сообщает телеканал «Россия 1». По информации канала, встреча пройдет в формате онлайн-конференции.

Важнейший саммит ШОС пройдет на следующей неделе. На этот раз по телемосту, но сам факт общения лидеров этих стран привлекает особое внимание всего мира, — заявил журналист Павел Зарубин.

Кроме того, российский лидер в течение недели проведет в Кремле встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. Также состоятся совещания с членами правительства и Совета безопасности.

Ранее МИД Индии заявил, что Путин не приедет 4 июля на саммит ШОС, встреча состоится в онлайн-формате. По словам источников The Hindu, одной из причин изменения формата саммита с очного на онлайн стало то, что из-за присутствия лидеров стран могут возникнуть «трудности с расписанием». Кроме того, власти Индии якобы не получили подтверждения участия во встрече от ряда лидеров ШОС, включая глав Китая и Пакистана.

До этого французская газета Le Monde сообщила, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин на последнем саммите ШОС в Узбекистане заложили основы альянса, который будет угрожать политике Запада.