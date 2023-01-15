Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда Песков: Путин примет участие в мероприятиях в Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Фото: Семен Нордштейн/РИА Новости

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, 1943 год

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях в Петербурге, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Есть, — так он ответил на вопрос журналиста, есть ли в графике главы государства посещение мероприятий, связанных с годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

Блокадное кольцо вокруг Ленинграда было прорвано 18 января 1943 года, снабжение осажденного нацистами города улучшилось. Полностью блокада была снята 27 января 1944-го.

Ранее «Ведомости» писали о возможном появлении Путина на мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда. 18 января планируется зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а также салют у стен Петропавловской крепости. Мероприятия также пройдут в Кировском районе Ленинградской области в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».

Ранее городской суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры. В рамках расследования были установлены факты сознательного разрушения города немецко-фашистскими захватчиками, истребления мирных жителей и массированных бомбежек.