Путин потребовал «здравого смысла» при регистрации техники для аэродромов

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Владимир Путин

Регистрацию техники, которая используется в аэропортах и на аэродромах необходимо привести «в соответствии со здравым смыслом», заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина. По его словам, он был удивлен, когда узнал, что этим делом занималось министерство сельского хозяйства.

Надо это все привести в нормальное состояние в соответствии со здравым смыслом и потребностями экономики и соответствующих отраслей. <...> Я с удивлением узнал, что регистрацией аэродромной техники занималось министерство сельского хозяйства, — сказал Путин.

Такая традиция сложилась в отрасли с советских времен, когда Минсельхоз одновременно занимался регистрацией тракторов и комбайнов, объяснил главе государства вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Путин поручил довести решение этого дела до конца.

До этого на совещании глава государства заявил, что задача инспекторов ГИБДД не «ловить кого-то на дорогах», а обеспечивать безопасность дорожного движения. Он подчеркнул, что Госавтоинспекция также должна понизить смертность на дорогах и количество дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen будет возобновлено в первом полугодии 2024 года. Он отметил, что предприятие теперь принадлежит компании «Арт-Финанс».