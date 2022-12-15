Путин призвал запустить новые программы робототехники и беспилотников

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал запустить новые программы робототехники и авиационных беспилотников. При этом глава государства отметил, что нельзя обрести технологический суверенитет в один момент. По словам президента, санкции Запада против России открывают новые возможности и становятся стимулом для развития экономики.

Напомню, что уже просил в наступающем году подготовить и запустить новые программы в области робототехники и авиационных беспилотников. Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя в один момент, нужно продолжать работать, — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства назвал одной из задач на 2023 год укрепление технологического суверенитета и рост обрабатывающей промышленности. Президент добавил, что РФ также сосредоточит усилия на строительстве ж/д подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

В августе Путин на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр — 2022 заявил, что российское высокоточное оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а также значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам. По его словам, многие образцы отечественного арсенала будут определять завтрашний день вооруженных сил.