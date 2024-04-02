Путин потребовал усилить охрану общественных мест в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России необходимо тщательно охранять общественные места, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Министерства внутренних дел. По словам главы государства, уровень обеспечения безопасности и правопорядка нужно вывести на новый уровень. Как отметил Путин, в частности, речь идет о торгово-развлекательных центрах, спортивных комплексах, вузах, больницах и других объектах.

Это важно, прежде всего, для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей: на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах и так далее. <...> Все эти объекты должны быть под постоянным контролем, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в 2023 году число преступлений на объектах транспорта и в общественных местах снизилось. Однако, по словам президента, необходимо постоянно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям, в том числе в регионах, которые находятся недалеко от линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Ранее Путин потребовал установить не только исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», но и все цепочки бенефициаров этого преступления. Глава государства пообещал, что Россия доберется до всех причастных к террористической атаке, в результате которой погибли 144 человека. Он отметил, что в расследовании кровавого теракта участвуют сотрудники МВД вместе с коллегами из других ведомств.