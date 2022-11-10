Путин потребовал от кабмина предложений по контролю за расходами на СВО

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Работа российского добровольческого подразделения в зоне СВО

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по контролю за расходованием бюджетных средств на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Срок исполнения установлен до 11 ноября, сообщается на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции, — говорится в перечне поручений главы государства.

Ответственный за выполнение поручения является премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, до 14 ноября он должен отчитаться перед президентом об определении целевого задания по обеспечению потребностей ВС России в ходе спецоперации, а также вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу — о приведении нормативов обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями.

Накануне Мишустин заявил, что каждый рубль, выделенный на обеспечение ВС России, должен тратиться максимально эффективно. По его словам, сегодня все ресурсы должны быть сконцентрированы на выполнении конкретных задач военной операции на Украине.