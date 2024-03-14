Путин: к реализации задач из послания ФС нужно приступать немедленно

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Владимир Путин

К реализации задач, поставленных в рамках послания Федеральному собранию, нужно приступить немедленно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, предложенные планы вполне реализуемы.

Тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, они дают нам основания полагать, что планы, предложенные в рамках послания Федеральному собранию, они вполне реализуемы. И к работе этой нужно приступать немедленно, — заявил глава государства.

Послание президента Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. Глава государства огласил его 29 февраля. Был сделан ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

Ранее президент России поручил своей администрации и правительству подготовить предложения по нацпроекту для воспитания «гармонично развитых личностей». Делать это предполагается на основе традиционных российских ценностей. Срок исполнения поручения — до 1 июля.

Перед этим Путин обязал правительство проработать новую программу расселения аварийного жилья, которая будет действовать на федеральном уровне. Глава государства выразил уверенность, что к проекту в дальнейшем подключатся регионы страны.