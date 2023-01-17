Президент России Владимир Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая, подчеркнув, что стране нужны стабильные резервы. Глава государства отметил, что уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее это же влет пойдет, и уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны, мы не знаем результаты работы сельского хозяйства на 2023 год, — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства назвал 2022 год очень сложным для экономики России. При этом он отметил, что РФ удалось пройти через логистические, финансовые и структурные риски, возникшие в «значительной степени неожиданно». Президент считает, что российские власти, опираясь на прошлогодний опыт, примерно понимают, каких трудностей можно ожидать в 2023 году.
А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены. Мы понимаем, что происходит, и какие примерно сложности у нас возникнут. Ну и конечно, если мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, — заявил Путин.
Президент также сообщил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%.