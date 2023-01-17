Путин потребовал не допустить вывоза всего урожая за границу

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая, подчеркнув, что стране нужны стабильные резервы. Глава государства отметил, что уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту там, по страховке, тем не менее это же влет пойдет, и уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны, мы не знаем результаты работы сельского хозяйства на 2023 год, — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства назвал 2022 год очень сложным для экономики России. При этом он отметил, что РФ удалось пройти через логистические, финансовые и структурные риски, возникшие в «значительной степени неожиданно». Президент считает, что российские власти, опираясь на прошлогодний опыт, примерно понимают, каких трудностей можно ожидать в 2023 году.

А 2023 год мы лучше видим с точки зрения этих рисков. Технологические риски, те же самые инфраструктурные не преодолены. Мы понимаем, что происходит, и какие примерно сложности у нас возникнут. Ну и конечно, если мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, — заявил Путин.

Президент также сообщил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%.