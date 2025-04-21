«В Африке всплыло»: Путин о контрабанде поставляемого Украине оружия Путин: поставляемое Украине оружие постоянно всплывает на черном рынке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Западное оружие, которое поставляют Украине, постоянно всплывает на международном черном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами российских муниципалитетов. Он связал эту ситуацию с уровнем коррупции в Киеве.

Даже поставки оружия, которые осуществляются из западных стран, — это оружие оказывается на черных международных рынках. То в Африке всплыло, то на Ближнем Востоке, то еще где-то, — отметил он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Украина станет центром контрабанды оружия. По его словам, западное оружие, переданное Киеву, уже всплывает в руках у экстремистов всех мастей. Он не сомневается, что украинские власти немедленно начнут распродавать то, что у них осталось, как только закончится конфликт. Европе, отмечает Коц, предстоит жить в новой реальности, и ее из-за этого «совсем не жалко».

До этого директор ФСБ Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве заявил, что на Украине создан глобальный теневой рынок оружия, которое постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности. Он отметил, что Украина стала местом притяжения наемников и террористов со всего мира.