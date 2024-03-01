Путин поставил точку в вопросе размещения ядерного оружия России в космосе Путин назвал вбросами информацию о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе

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Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ. Вместе с тем глава государства отметил, что вопрос нейтрализации угроз в этой сфере должен всегда находиться в поле внимания властей, говорится на сайте Кремля.

Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил, у нас нет. Но все-таки вопрос космоса, нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть, должен постоянно быть в сфере нашего внимания, — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию можно считать его предвыборной программой. По его словам, российский лидер знает, что и как делать, а также понимает, на кого можно опираться при реализации поставленных задач. Обращение президента к Федеральному собранию состоялось в четверг, 29 февраля, и стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа 6 минут. Нынешнее послание стало 19-м для Путина.