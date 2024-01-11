Путин посмотрел мультфильм про чудеса Хабаровского края и получил подарок

Фото: Kremlin.ru

Сотрудники анимационной студии «Мечталет» из Хабаровского края показали президенту России Владимиру Путину мультфильм о чудесах региона, сообщает РИА Новости. По данным агентства, это первая анимационная студия, созданная на Дальнем Востоке. В конце визита главе государства подарили кофту и рюкзак, а сам президент оставил автограф на память.

Отмечается, что студия была создана в 2018 году и успела реализовать шесть короткометражных проектов. Кроме того, в 2020 году на стриминговых сервисах вышел сериал «Спина к спине», который позднее показали в Китае и Казахстане. В настоящее время студия работает над вторым сезоном сериала, а также над полнометражным проектом «Невельской», получившим поддержку от Министерства культуры. Одну из работ, посвященную чудесам Хабаровского края, показали президенту России.

Глава государства прибыл в Хабаровский край в минувшую среду, 10 января. В рамках своего визита он обсудит вопросы, связанные с развитием дальневосточных городов. По словам президента, он также планирует когда-нибудь посетить Курильские острова которые он не посещал ни разу. Особый интерес у Путина вызвал остров Кунашир.