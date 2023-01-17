Путин посмертно присвоил участнику СВО звание Героя России Президент Путин посмертно присвоил старшине Алмазу Сафину звание Героя России

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Владимир Путин посмертно присвоил старшине Алмазу Сафину звание Героя России. Погибший участник специальной военной операции удостоился награды за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Указ за подписью главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно), — отмечается в документе.

Информация о гибели старшины в зоне проведения СВО 17 января появилась на официальном сайте Башкирии. В сообщении говорилось, что Сафину было 37 лет.

Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Алмаза, — сказано на официальном портале республики.

В декабре Путин вручил медаль «За отвагу» помощнику главы Чечни Вахе Геремееву. Также «Орденом мужества» был награжден директор общества «Россети центр» Игорь Маковский.

До этого президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени получили врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.