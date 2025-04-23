Путин посмертно наградил убитого вахтовиком фельдшера из Иркутской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова посмертно наградили медалью Луки Крымского, такой указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Убийство фельдшера произошло в Иркутской области ночью 22 ноября прошлого года.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича — фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», Иркутская область (посмертно), — сказано в документе.

Бригада скорой помощи приехала на вызов в один из вахтовых поселков. Печелатов осмотрел нетрезвого пациента и решил его госпитализировать. По пути мужчина ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер умер до приезда в больницу. Подозреваемым в убийстве оказался 53-летний житель Забайкальского края. Его задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.

Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества военкора Первого канала Анну Прокофьеву, корреспондента «Известий» Александра Федорчака и оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. В документе отмечено, что журналисты проявили отвагу и самоотверженность.