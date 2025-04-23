Убитого вахтовиком фельдшера скорой помощи Александра Печелатова посмертно наградили медалью Луки Крымского, такой указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. Убийство фельдшера произошло в Иркутской области ночью 22 ноября прошлого года.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича — фельдшера скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница», Иркутская область (посмертно), — сказано в документе.
Бригада скорой помощи приехала на вызов в один из вахтовых поселков. Печелатов осмотрел нетрезвого пациента и решил его госпитализировать. По пути мужчина ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер умер до приезда в больницу. Подозреваемым в убийстве оказался 53-летний житель Забайкальского края. Его задержали при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, и затем арестовали.
Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества военкора Первого канала Анну Прокофьеву, корреспондента «Известий» Александра Федорчака и оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. В документе отмечено, что журналисты проявили отвагу и самоотверженность.