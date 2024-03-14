Путин посмертно наградил подорвавшегося на мине чиновника Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области Игоря Бородаенко

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в автомобиле подорвался на мине, следует из указа о награждении, опубликованного на портале правовой информации. ЧП произошло 13 декабря.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью «За отвагу» Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области, — говорится в документе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при подрыве автомобиля «УАЗ-Патриот» пострадали три человека. Один из них получил сотрясение мозга, Бородаенко частично потерял нижние конечности, у третьего — закрытая черепно-мозговая травма. Бородаенко скончался спустя несколько дней в больнице.

Ранее заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества российским военным, которые отличились во время освобождения Авдеевки в ДНР. Он отметил высокий боевой дух бойцов и поздравил с награждением.