Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в автомобиле подорвался на мине, следует из указа о награждении, опубликованного на портале правовой информации. ЧП произошло 13 декабря.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью «За отвагу» Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области, — говорится в документе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при подрыве автомобиля «УАЗ-Патриот» пострадали три человека. Один из них получил сотрясение мозга, Бородаенко частично потерял нижние конечности, у третьего — закрытая черепно-мозговая травма. Бородаенко скончался спустя несколько дней в больнице.
Ранее заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества российским военным, которые отличились во время освобождения Авдеевки в ДНР. Он отметил высокий боевой дух бойцов и поздравил с награждением.