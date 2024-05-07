Путин после инаугурации встретился со своей школьной учительницей Путин после инаугурации встретился со своей учительницей Верой Гуревич

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич

Президент России Владимир Путин провел встречу со своей школьной учительницей Верой Гуревич после инаугурации, сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости». Глава государства поинтересовался у женщины, все ли в порядке.

В такую погоду приехали. Ничего? — спросил Путин.

В ответ классная руководительница ответила, что приехала на машине, поэтому погодные условия ее не слишком волновали.

Ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками «Мимоходом». Кроме того, он также похвалил физическую форму президента. Во время инаугурации, на которую было приглашено 2600 гостей, в том числе и Рошаль, глава государства подошел к нему и пожал руку. Рошаль был доверенным лицом Путина во время президентской кампании.

Среди других приглашенных на торжественную церемонию гостей были замглавы Совбеза Дмитрий Медведев с супругой Светланой, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, голливудский актер Стивен Сигал, генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, директор Мосфильма Карен Шахназаров, художник Никас Сафронов и многие другие. Отдельное место на мероприятии занимали военнослужащие — участники СВО.