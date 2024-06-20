Путин пошутил про погоду во Вьетнаме Путин заявил, что радушие вьетнамцев такое же теплое, как и погода на улице

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам (слева)

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Вьетнама и всех жителей Ханоя за хороший прием российской делегации. Глава государства пошутил, что радушие вьетнамцев такое же теплое, как и погода на улице, передает пресс-служба Кремля.

Когда говорю «теплый», имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие — а мы это видим, — [с которым] встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия, — сказал Путин.

Ранее президент РФ во время переговоров пригласил вьетнамского коллегу То Лама в Москву на празднование 80-летия Победы. Путин также поздравил собеседника с избранием на пост президента Вьетнама, отметив, что ему приятно сделать это лично. Российский лидер назвал повестку переговоров обширной. Он отметил, что рассчитывает обсудить с президентом Вьетнама все актуальные вопросы развития двусторонних отношений.

До этого российский лидер выразил благодарность Ханою за участие в поиске мирного пути для урегулирования украинского кризиса. Он также отметил дух и характер двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.