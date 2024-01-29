Путин пошутил об обеде в конце заседания Госсовета Союзного государства

Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пошутил об обеде, заканчивая заседание Высшего Госсовета Союзного государства (СГ) в Петербурге с участием главы Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер зачитал последние строки документа, содержащего протокольную часть мероприятия. Оно транслировалось в Telegram-канале Кремля.

Позвольте мне прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания. <...> Вы, то есть я, как глава принимающего государства приглашаете членов Госсовета на рабочий обед. <...> Спасибо большое, — сказал президент.

Ранее Путин не смог скрыть удивления, увидев большую папку на столе во время заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Внутри папки находились документы, касающиеся итогов сотрудничества России и Белоруссии.

Реакция главы государства попала на видео. На опубликованных в Сети кадрах показано, как Путин приподнял папку, поразившись ее весу и толщине.

До этого российский лидер пошутил над вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который рассказал ему о своей поездке по велодорожке. По словам Чернышенко, ее протяженность составляет 130 километров. Ему удалось опробовать ее вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Президент спросил, удалось ли Чернышенко осилить все 130 километров велодорожки. Вице-премьер ответил, что не смог.