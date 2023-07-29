Путин пошутил об африканских танцах Путин: на приеме российские артисты танцевали лучше самих африканцев

Фото: Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что на приеме в честь гостей саммита Россия — Африка российские артисты танцевали лучше самих африканцев. Таким образом он ответил на благодарность президента ЮАР Сирила Рамафосы за последний номер на мероприятии.

Как сказали сидевшие за одним столом со мной гости, наши даже лучше танцевали, чем африканцы, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры африканских стран не жаловались на дождливую погоду в Санкт-Петербурге во время проведения саммита Россия — Африка. По его словам, среди высокопоставленных гостей из жарких стран никто не простудился.

Второй саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге 27–28 июля, в нем приняли участие представители 49 из 54 стран континента. По итогам двухдневного форума президент РФ Владимир Путин и главы африканских стран приняли декларацию, подчеркнув намерения развивать сотрудничество по всем направлениям, утвердили план форума двустороннего партнерства на ближайшие три года.