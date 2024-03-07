Путин пошутил над Шойгу Путин поздравил девушек-летчиц с 8 Марта и мимоходом пошутил над Шойгу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время визита в Краснодарское высшее военное авиационное училище поздравил курсанток с наступающим праздником 8 Марта. Глава государства вручил девушкам цветы и мимоходом пошутил над главой Минобороны Сергеем Шойгу. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Кремля.

Сергей Кужугетович, это не для вас, — сказал Путин, проходя мимо министра обороны с букетом.

Перед поздравлением девушек Путин произнес небольшую речь, где отметил, что его жизнь состоит из огромного числа разных мероприятий и событий, и сравнил ее с водопадом, который бесконечно льет. Глава государства также рассказал о своем типичном дне.

Как отметил российский лидер, когда он остается наедине с близкими, то старается делать вид, что «все нормально». Однако, по словам Путина, он всегда осознает, что ему может поступить важный звонок или произойдет какое-то событие, на которое надо будет отреагировать, если это необходимо.

Президент также заявил, что старается не употреблять спиртные напитки, особенно крепкий алкоголь. Так глава государства ответил на вопрос выпускниц Краснодарского высшего военного авиационного училища, попросивших президента раскрыть секрет его крепкого здоровья. Он подчеркнул, что забота о здоровье имеет не только личное, но и государственное значение.