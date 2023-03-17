Путин посетит заседание коллегии МВД России, посвященное итогам 2022 года

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ, сообщили в Кремле. Заседание пройдет 20 марта. В ходе встречи будут подведены итоги 2022 года и определены приоритеты на 2023 год.

20 марта Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России, — говорится в сообщении.

15 марта глава государства выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Ранее 17 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретятся 20 марта во второй половине дня в Москве. По его словам, эта встреча будет неформальной, переговоры главы государств проведут на следующий день.

В Кремле рассказали, что президент России и глава КНР в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерских отношений и стратегического взаимодействия двух стран, обменяются мнениями о сотрудничестве в контексте международных отношений и подпишут важные двусторонние документы.