Путин посетит Таиланд по приглашению премьера страны Путин принял приглашение премьер-министра Таиланда посетить страну в 2024 году

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином

Президент России Владимир Путин намерен посетить Таиланд по приглашению таиландского премьер-министра Сеттхи Тхависина, сообщил глава правительства. По его словам, которые приводит Khaosod, визит запланирован на 2024 год.

Я пригласил его приехать в Таиланд в следующем году. Он кивнул и сказал по-тайски: «Кхоб кхун краб» (спасибо). Тот факт, что он может говорить по-тайски, демонстрирует, что он знаком с этим языком благодаря предыдущим [таиландским] лидерам и многим другим вещам, которые позволили выстроить хорошие отношения, — сказал Тхависина.

Тхависина озвучил приглашение во время личной встречи с Путиным на полях форума «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине. Стороны также обсудили торговлю, сельское хозяйство и возможность расширения инвестиций в экономику королевства.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил страны присоединиться к сотрудничеству в вопросе развития Северного морского пути. По его словам, озвученным в рамках международного форума «Один пояс — один путь», навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении пути скоро станет круглогодичной. Он также заявил о готовности Москвы обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение.