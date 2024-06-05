Путин посетит Царское Село в честь 225-летия со дня рождения Пушкина Песков: Путин вечером 5 июня посетит Царское Село и Царскосельский лицей

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин вечером 5 июня посетит Царское Село и Царскосельский лицей, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства отметил, что поездка президента приурочена к 225-летию со дня рождения писателя и поэта Александра Пушкина, передает ТАСС.

Сегодня вечером он (Путин. — NEWS.ru) посетит Царское Cело и Царскосельский лицей. Посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, — сказал Песков.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин будет участвовать в работе 27-го Петербургского международного экономического форума 5–7 июня. По его словам, форум проводится под патронатом президента.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме может затронуть тему мирных переговоров по Украине. Она может быть выбрана российским лидером на фоне предстоящей конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, которая пройдет с 16 по 17 июня, добавил он. Кроме того, 13–15 июня должен состояться саммит лидеров стран «Большой семерки» в Италии.