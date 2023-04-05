Путин поручил жестко бороться с недобитым украинским подпольем

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Владимир Путин

Украинская сторона использует «недобитое подполье» на территории новых регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза. По его словам, в этой ситуации действовать необходимо жестко и эффективно, передает РИА Новости. Глава государства отметил, что частью подполья являются неонацистские группировки.

Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно, — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что в подготовке диверсий и терактов на территории РФ задействован потенциал спецслужб третьих стран. Глава государства уточнил, что речь идет о государствах Запада.

По словам президента, украинские власти совершают тяжкие преступления против мирных жителей новых регионов, никого не жалеют и подвергают города и поселки ударам ракет, обстрелам из минометов и артиллерии.