Путин поручил защитить имущество людей в зоне паводков от мародеров Путин поручил МВД обеспечить охрану порядка и имущества людей в зонах паводков

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка в зоне паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он потребовал организовать охрану имущества граждан, передает ТАСС.

Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток <...> Речь идет о Курганской и Тюменской областях, — сообщил Песков.

Ранее житель Орска Вадим рассказал, что главной проблемой города на фоне прорыва дамбы стали мародеры. Он подчеркнул, что эвакуированные граждане находятся в безопасности — их разместили в зданиях школ.

Позднее в Сети появилось видео, сделанное в затопленном оренбургском поселке Дубовый Плес. На нем запечатлена встреча местного жителя и мародера, привлеченного массовой эвакуацией людей из уходящего под воду поселения. Поначалу мародер не понял, насколько серьезно настроен его оппонент. Он даже попытался иронично ответить: «мне что, назад все нести?» Однако селянин вызвал полицию.