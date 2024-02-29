Путин поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что он поручил правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. По словам главы государства, также будут наращиваться темпы модернизации ЖКХ. До 2030 года на эти цели выделят 4,5 трлн рублей.

При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехали 1 730 000 человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья, — заявил Путин.

Помимо того, Путин предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам. Он подчеркнул, что это не только существенно снизит долговую нагрузку на субъекты РФ, но и поможет им сэкономить около 200 млрд рублей ежегодно. Эти средства должны быть направлены регионам на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, указал глава государства.

Путин также объявил, что программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. По его словам, базовые параметры по такой ипотеке с кредитной ставкой 6% сохранятся для семей с детьми в возрасте до шести лет включительно.

Кроме того, глава государства заявил, что для участников СВО будет доступна льготная ипотека со ставкой 2%. По его словам, помимо военнослужащих, льготной ипотекой смогут воспользоваться жители ряда регионов.