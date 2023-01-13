Путин поручил заняться вопросом разрушенного жилья в приграничной зоне

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос восстановления в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях жилья, которое было разрушено в ходе обстрелов ВСУ. Доклад должен быть представлен до 1 апреля 2023 года.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей определить подходы к восстановлению жилья граждан Российской Федерации, расположенного на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченного в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины и террористических актов, — говорится в поручении.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Белгородской области Вячеслав, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Курской области Роман Старовойт и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.