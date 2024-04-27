Путин поручил вытеснить импорт Путин поручил осваивать собственный рынок и вытеснять импорт

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Президент РФ Владимир Путин

Россия должна осваивать и занимать собственный рынок, вытесняя импорт, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, которые приводит Кремль, делать это следует не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции. Он назвал наращивание собственного производства экономикой предложения и напомнил, что на предстоящие шесть лет есть конкретные шаги ее развития.

Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт. Вытеснять не за счет административных действий, ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции, — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что российские фирмы наладили параллельный импорт товаров IKEA. Отмечается, что продукция шведского предприятия продолжает попадать в РФ. Так, за полтора года в Россию привезли минимум 12 млн товаров.

Против параллельного импорта выступили отечественные компании по производству электроники. Однако, считает эксперт в области ретейла Александр Лебедев, запрет ввоза продукции приведет только к росту цен. По его словам, ограничение конкуренции чаще всего плохо влияет на развитие отрасли. Он добавил, что нужно поддерживать российских производителей, но и не запрещать импорт, потому что при ограничении конкуренции инновации, вероятнее всего, не появятся.