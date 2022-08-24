Путин поручил выплатить деньги семьям школьников в Донбассе Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам в Донбассе и на освобожденных территориях Украины

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, информация об этом опубликована на сайте Кремля. Деньги получат семьи с детьми от 6 до 18 лет в срок до 15 сентября.

Правительству Российской Федерации во взаимодействии с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, — указано на сайте.

Ранее стало известно, что школьники и студенты, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, будут учиться в России бесплатно. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, с конца февраля их прибыло в РФ более 557 тысяч. Она отметила, что на Украине ни в одном регионе не планируется вводить очную форму обучения из-за большого числа детей, выехавших за пределы страны.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что согласно докладу международной организации Amnesty International, Вооруженные силы Украины используют учебные заведения в интересах военных формирований. По ее мнению, это говорит не только о нарушении норм международного права и человеческой этики, но и «является преступлением против собственного народа».