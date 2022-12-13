Путин поручил включить в программы вузов курс истории религий России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки России рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов курса по истории религий России, сообщается на сайте Кремля. Такое решение было принято по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, состоявшейся 4 ноября 2022 года. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2023 года.

Минобрнауки России [поручено] <...> рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России», — сказано в перечне поручений.

Министерству должны помочь Межведомственная комиссия по историческому просвещению, ассоциация «Российское историческое общество» и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Также президент поручил правительству России принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Частью такой популяризации должно стать производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой продукции и товаров с изображениями этих героев.

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