Путин поручил увеличить отчисления от лотерей на развитие спорта

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения размера целевых отчислений от лотерей на развитие спорта, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. По его словам, речь идет о здоровье нации, которое находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом и является приоритетом.

Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта, — говорится в документе.

Поручение необходимо выполнить до 30 июля 2024 года. Также он потребовал усовершенствовать нормативно-правовую базу для регулирования системы отчислений от азартных игр.

Ранее Путин поручили кабмину организовать постоянный мониторинг и учет финансовых операций, связанных с использованием российском сегменте интернета иностранных видеоигр. Кроме того, он дал указание проверить информацию, которая в них содержится, на соответствие законодательству РФ. Соответствующее поручение направлено к правительству при участии Ассоциации профессионалов в области разработки игр и других заинтересованных организаций.