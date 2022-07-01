Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти и праздновании в нынешнем году 100-летия со дня рождения ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечая выдающийся вклад русского ученого, этнографа, майяниста Ю. В. Кнорозова в развитие отечественной и мировой науки и в связи со 100-летием со дня его рождения, постановляю правительству РФ в трехмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Ю. В. Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения, — говорится в тексте указа.