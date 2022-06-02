Путин поручил выделить на строительство дорог триллионы рублей Путин поручил утвердить план дорожного строительства на 13 трлн рублей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить пятилетний план дорожного строительства объёмом 13,2 трлн рублей. Он подчеркнул, что средства при реализации плана должны быть использованы рационально, сообщает ТАСС.

Прошу правительство утвердить этот план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 годы, — цитирует агентство главу государства.

Он указал, что в плане должен присутствовать перечень объектов, которые планируется построить, реконструировать или отремонтировать. Наряду с этим президент посоветовал составить список дополнительных объектов.

Сумма, которую предполагается потратить на реализацию плана, составят средства Федерального дорожного бюджета (5,4 трлн рублей), региональных бюджетов (7,2 трлн), а также средства Фонда национального благосостояния (436 млрд). Путин подчеркнул, что эти деньги должны быть «использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим регионам».

Ранее сообщалось, что Путин поставил задачу привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети российских дорог. Он подчеркнул, что у страны есть для этого необходимые ресурсы.