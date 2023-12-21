Путин поручил установить в России статус многодетной семьи

В будущем году необходимо на федеральном уровне установить статус многодетной семьи, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, этого справедливо требуют люди.

Необходимо установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом и это справедливая просьба, справедливое требование. С соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, — сказал президент.

Также глава государства напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи, в связи с чем нужно особое внимание уделить защите материнства и детства. При этом он подчеркнул, что тенденцию на снижение рождаемости в России пока переломить не удается.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо разработать и принять новую национальную стратегию действий в интересах семей. По ее словам, в нее должно быть включено более широкое понимание семьи: не только дети и их родители, но и бабушки с дедушками. При этом Матвиенко подчеркнула, что государство должно не только усиливать политику по поддержке семей, но и системно создавать ее.