Путин поручил усовершенствовать общественный контроль за выборами в России Путин поручил рассмотреть вопрос совершенствования общественного контроля за выборами в РФ

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Президент России Владимир Путин поручил администрации президента, ЦИК России и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами в России, сообщается на сайте Кремля. Соответствующий доклад необходимо представить к 1 июля 2023 года.

Администрации Президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе, — сказано в поручении президента.

Ранее в КПРФ заявили о разработанном проекте Избирательного кодекса, который предполагает отмену многих нововведений законодательства о выборах последнего времени, включая электронное голосование, трехдневное голосование и так называемое голосование на пеньках, а также возврат графы «против всех». В проекте Избирательного кодекса отмечается, что введенное сейчас в практику трехдневное голосование снижает возможности для общественного контроля за выборами и подрывает общественное доверие ко всей избирательной кампании.