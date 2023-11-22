Путин поручил усилить ответственность за распространение таможенных данных

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил усилить уголовную ответственность за незаконное получение и распространение информации из баз данных таможенных органов, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих усиление уголовной ответственности за незаконное получение, использование или распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов. Доклад — до 20 декабря 2023 года, — сказано в поручении.

Ранее бывший начальник Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ Александр Кизлык был осужден на 10 лет колонии общего режима. Решение принял Дорогомиловский суд Москвы. Инстанция признала его виновным в злоупотреблении полномочиями. По официальной информации, материальный ущерб от его действий составил более 25 млн рублей.

Кизлык входит в число фигурантов уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями на таможне. Он и его заместитель Алексей Серебро были задержаны в конце декабря 2019 года. По версии следствия, они, пользуясь своим служебным положением, помогли снизить административное наказание в одном случае и избежать уголовной ответственности — в другом.