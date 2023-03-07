Путин велел системно лечить посттравматический синдром у военных Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным

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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину заняться изучением вопроса об организации системной работы по лечению последствий посттравматического синдрома у военных и членов их семей. Об этом говорится в перечне поручений, утвержденных главой государства по итогам встречи с молодыми учеными, опубликованном на сайте Кремля. Путин поставил перед кабмином задачу проработать улучшение системы оказания россиянам психологической помощи.

...Рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, — говорится в перечне поручений президента.

Путин указал, что правительству необходимо рассмотреть возможность разработки методологической базы и профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии для помощи военнослужащим. Президент также поручил при необходимости обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство.

Ранее глава государства на встрече с губернатором Курганской области поддержал идею создания в регионе «паспорта семьи мобилизованного». Путин предложил распространить реализацию этого проекта на все остальные субъекты. Речь идет о документе, в котором отражаются основные потребности членов семьи военнослужащего.