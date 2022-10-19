Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ поручил создать специальный Совет во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным для координации работы по повышению безопасности в стране. Он подчеркнул, что решением задач по обеспечению специальной военной операции на Украине занимаются не только профильные силовые ведомства но и вся система госуправления.