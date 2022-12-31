Путин поручил создать систему подготовки специалистов по разработке БПЛА

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Указ за подписью главы государства обнародовали на официальном сайте Кремля. Кабмин должен выполнить поручение Путина до 15 апреля. Председателем комиссии назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Также по указу главы государства должна быть утверждена стратегия развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Срок выполнения задачи — до 1 июня.

Образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем в целях подготовки согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решению задач, связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения, развитием инфраструктуры, необходимой для эксплуатации таких систем, подготовкой кадров, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, — сообщается в перечне поручений, который утвердил Путин.

Кроме того, в России создадут систему страхования беспилотных авиационных систем. Выполнением этой задачи займутся Центробанк, Минфин и Минтранс. До 15 апреля кабмин должен создать «благоприятные условия для развития рынка беспилотников».

Ранее Путин разрешил производить расчеты в иностранной валюте покупателям из недружественных стран в случае оплаты или взыскании задолженности за поставки отечественного газа. Документ дополняет пункт 8 мартовского указа, устанавливающего порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных стран.

В пункте 8 говорится, что в случае, когда покупатель передает обязательства по оплате газа другому лицу, оно исполняет его также в установленном порядке.