Путин поручил сократить домашние задания и контрольные в школах Путин поручил усовершенствовать школьную программу

Путин поручил правительству усовершенствовать школьные учебные программы, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию. В частности, в нем содержится требование сократить домашние задания и лишние контрольные.

Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию <...> результативной учебной и воспитательной нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <...>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, — говорится документе.

Ранее в Госдуме предложили дополнить школьную программу по музыке композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе Ярослава Дронова (SHAMAN), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Идею поддержало Минпросвещения страны.

Газманов назвал подобное предложение большой честью и выразил надежду, что его произведения будут полезны России. Также по инициативе высказался SHAMAN. Он заявил, что его композиция «Я русский» является достоянием России и достойна того, чтобы ее учили школьники.