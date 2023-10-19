Путин поручил сменить назначение военного аэродрома в Смоленске Аэродром Северный в Смоленске могут передать гражданской авиации

Фото: МО РФ

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об использовании военного аэродрома Северный в Смоленске гражданской авиацией, сообщается на сайте Кремля. Кабмин и Минобороны должны будут представить главе государства свой доклад по этой теме до 1 декабря.

Правительству РФ совместно с Минобороны России и администрацией Смоленской области рассмотреть вопрос об использовании аэродрома Смоленск-Северный для нужд гражданской авиации, в том числе о применении в этих целях инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню», — говорится в сообщении.

Несколько лет назад руководство Смоленской области предлагало передать аэродром Минпромторгу. Региональные власти поясняли, что Минобороны его в своих целях уже не использует и оттуда вывезено все оборудование.

1 сентября сообщалось о налете на Смоленск нескольких беспилотников ВСУ, которые были уничтожены средствами ПВО и РЭБ. Предполагалось, что целью атаки был Смоленский авиазавод, на территории которого и располагается аэродром Северный с экспериментальной летно-испытательной станцией.