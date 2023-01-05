Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня с 6 по 7 января

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, сообщается на сайте Кремля. В кремлевской пресс-службе отметили, что в связи с проживанием большого количества граждан, исповедующих православие, на территории Украины власти РФ призвали Киев тоже прекратить огонь со своей стороны, чтобы верующие могли посетить службу в Рождество.

Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января 2023 года до 24:00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, — сказано в сообщении.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти РФ и Украины установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Он объяснил это тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

В ответ на это советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение главы РПЦ «элементом пропаганды» российских властей. По его словам, российская церковь не является авторитетом для православия. Подоляк объяснил это тем, что РПЦ настаивает на милитаризации РФ.