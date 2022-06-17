Путин поручил разработать поправки по заключению бизнесменов под стражу

Фото: Смирнов Владимир/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратился к правительству страны и Верховному суду с поручением подготовить поправки к нормам о заключении предпринимателей под стражу. По его словам, сейчас эта система неидеальна: предприятия бывают вынуждены закрыться еще на этапе следствия.

Не секрет, что часто эти нормы принимаются там, где в этом нет необходимости. Еще на этапе следствия предприятиям приходится закрываться. Необходимо покончить с такой практикой. Прошу правительство и Верховный суд подготовить соответствующие поправки в закон, — заявил президент.

Владимир Путин добавил, что всю эту работу нужно успеть провести до 1 октября текущего года. Президент предложил аккуратно, но основательно подойти к декриминализации некоторых экономических составов, в частности, у тех предпринимателей, которые работают без лицензии и аккредитации.

Ранее Путин предложил на постоянной основе отказаться от плановых проверок бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. По его словам, число проверок после введения моратория снизилось в шесть раз, число нарушений тоже снизилось, что говорит о зрелости бизнеса.