Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил о необходимости проведения медицинского обследование взрослого населения Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Инициатива прозвучала после того, как вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о состоявшейся диспансеризации детей в новых регионах. Трансляция велась на сайте Кремля.

На мой взгляд нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения [в новых регионах]. <...> Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте, — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях медицинское обследование прошли более 300 тысяч детей.

Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что на диспансеризацию в новых регионах РФ не следует жалеть средств. По его словам, какое-то время министерство здравоохранения Украины возглавляла Ульяна Супрун, которая, по словам Онищенко, была «домохозяйкой», не имеющей «никакого образования». При этом, судя по открытым источникам, чиновница имела медицинское и биологическое образование.