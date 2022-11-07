Путин поручил проработать идеи создания всероссийского экодвижения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил членам администрации президента и «Росмолодежи» заняться проработкой идей для создания молодежного экологического движения в стране. Отчитываться по итогам работы будет первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, а также руководитель «Росмолодежи» Ксения Разуваева к 1 декабря 2022 года.

Администрации Президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, — написано в списке поручений Путина.

Помимо этого, каждый год на территории Камчатского края должен будет проходить молодежный экологический форум «Экосистема». Данное поручение президент дал российскому правительству и АП. Ответственным необходимо представить доклад в срок до 1 февраля 2023 года.

В сентябре Путин выступил на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». Также в этом месяце президент выступал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который прошел с 5 по 8 сентября. Он отметил, что мероприятие прошло на высоком уровне и было продуктивным — в ходе встреч было заключено большое число договоров.